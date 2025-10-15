Суд оставил в СИЗО директора «Калининградского крематория»

Суд оставил в СИЗО директора ООО «Калининградский крематорий» Сергея Балекина, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного суда.

«Постановлением Центрального районного суда ему продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря 2025 года», — уточнили в суде.

Сергея Балекина отправили в СИЗО в середине августа. В суде выяснилось, что руководитель компании пытался дать взятку сотруднику полиции за получение информации о смерти граждан на территории Калининградской области. За это предприниматель предлагал ей 36 тыс. рублей.

Отметим, что Сергей Балекин возглавляет ООО «Калининградский крематорий», которое занимается кремацией покойных в крематории на кладбище в пос. Сазоновка. Также до сентября 2025 года он являлся директором ООО «Специализированная похоронная служба (СПС) „Ритуал“», учредителями которой, по данным ЕГРЮЛ, числятся Анатолий и Аким Быковы. Как утверждают источники «Нового Калининграда», это отец и сын замглавы Калининграда Олега Быкова, который ранее возглавлял муниципальную похоронную службу «Альта», но покинул должность после того, как занял пост заместителя главы округа. С конца сентября директором «СПС „Ритуал“» является Михаил Будкевич.

Ранее директор «Калининградского крематория» фигурировал в публикации «История одних похорон». Как утверждала похоронившая сына собеседница «Нового Калининграда», мужчина по имени Сергей ответил ей по телефону, который был указан на сайте «Альты» (в настоящее время не работает) и представился заместителем директора муниципального учреждения. Позже он сообщил, что на самом деле является директором крематория и к «Альте» отношения не имеет. Героиня публикации предоставила в распоряжение редакции распечатку телефонных звонков, подтверждающих информацию о телефонных переговорах.

«Человек умирает лишь раз, второго уже не будет»: история одних похорон