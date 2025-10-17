СМИ: следствие ходатайствует об аресте сотрудника администрации Калининграда

Следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника администрации Калининграда по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Марину Бучную.

«В центральный районный суд города Калининграда обратился следователь полиции с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника администрации Калининграда по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказала Бучная.

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводила совместно с ФСБ. Их проводили в комитете городского развития и цифровизации. В ходе обыска в администрации изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем указанного комитета Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. Он заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщали, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой. Кроме того, известно, что на текущий момент глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.

