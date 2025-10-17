В мэрии Калининграда задержан зампредседателя комитета городского хозяйства

Заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда задержали после обысков в мэрии. Его подозревают в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили на рассмотрение закупочной комиссии МБУ «Управление капитального строительства» коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта на поставку. Единственным участником в ходе конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым «Управление капитального строительства» заключило контракт.

Две скамейки поставили в сквер 70-летия Калининградской области. Заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. В результате «Управлению капитального строительства» был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.

«16 октября 2025 года по подозрению в совершении данного преступления Б. был задержан. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Б. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Преступление имеет повышенную социальную значимость, — добавили в суде. — Подозреваемый по месту регистрации не проживает и, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда. Кроме того, следователь считает, что Б. может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе используя своё служебное положение, оказать давление на свидетелей, среди которых есть его подчиненные, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу».

Судебное заседание назначено на 18 октября на 15:30.

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводила совместно с ФСБ. Их проводили в комитете городского развития и цифровизации. В ходе обыска в администрации изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем указанного комитета Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. Он заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщали, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой. Кроме того, известно, что на текущий момент глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!