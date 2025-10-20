Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления калининградских детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления школьников в Калининграде. Как сообщает пресс-служба СК, в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции после посещения заведения общественного питания обратились девять несовершеннолетних.

«Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), — добавили в пресс-службе ведомства. — Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Напомним, что дело о массовом отравлении в калининградском кафе «Бела Дона» было возбуждено ещё 19 октября. Отмечалось, что указание о возбуждении дела поступило после мониторинга СМИ, в ходе которого выявили публикацию о заболевании детей норовирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» отравились 9 школьников. В заведении Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Деятельность кафе приостановлена. Проверку по информации об отравлении проводит и региональная прокуратура.

