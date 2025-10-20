Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления калининградских детей

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления калининградских детей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления школьников в Калининграде. Как сообщает пресс-служба СК, в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции после посещения заведения общественного питания обратились девять несовершеннолетних.

«Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), — добавили в пресс-службе ведомства. — Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Напомним, что дело о массовом отравлении в калининградском кафе «Бела Дона» было возбуждено ещё 19 октября. Отмечалось, что указание о возбуждении дела поступило после мониторинга СМИ, в ходе которого выявили публикацию о заболевании детей норовирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» отравились 9 школьников. В заведении Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Деятельность кафе приостановлена. Проверку по информации об отравлении проводит и региональная прокуратура.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter