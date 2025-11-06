Калининградский зоопарк сообщил о смерти жирафа Мэру

Фото пресс-службы Калининградского зоопарка
В Калининградском зоопарке в среду вечером умер жираф по кличке Мэру. Ему было 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

«Смерть Мэру была быстрой и неожиданной: до вечера понедельника жираф был активен, хорошо ел, хорошо гулял. Первые признаки недомогания появились во вторник утром. С момента первых тревожных симптомов мы были на связи с ведущими ветеринарными врачами. <...> К сожалению, ветеринарное вмешательство не дало результатов, Мэру ушёл очень стремительно. Сегодня специалисты <...> провели вскрытие и обнаружили ряд серьёзных, но давнишних проблем: тромбы в сердце, которые, судя по их расположению, образовались уже очень давно, новообразование в тестикулах, признаки заболевания печени. Образцы органов и тканей отправлены в лабораторию для гистологического исследования. Окончательный диагноз и причину смерти узнаем через три недели», — рассказали в зоопарке.

Также в учреждении отметили, что сетчатые жирафы редко «перешагивают» 20-летний возрастной порог. Средняя же продолжительность жизни самцов этого вида составляет 15 – 18 лет.

