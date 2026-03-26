«Поехал в поисках жертвы»: в Балтийске злоумышленник с ножом напал на сотрудницу АЗС (видео)

Минувшей ночью в Калининградской области области произошло вооруженное нападение на кассу АЗС. Пострадала сотрудница. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что сотруднице автозаправочной станции, расположенной на Калининградском шоссе, нанесли несколько ножевых ранений. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Правоохранителями предварительно установлено, что 20-летний житель Гурьевского района зашел в кассу автозаправочной станции и стал наносить женщине удары ножом. Как сообщил полицейским сам задержанный, он «взял машину родительскую и поехал в поисках жертвы».



Как уточнили в региональном минздраве, у пострадавшей были диагностированы проникающие ножевые ранения. Медики скорой были на месте уже спустя 12 минут с момента вызова, оказав раненой женщине первую помощь и стабилизировав ее состояние. После этого пострадавшую доставили в БСМП, где расширенной бригадой, включая торакального хирурга, ей была проведена сложная операция. «На данный момент состояние пациентки тяжёлое, но стабильное. Пострадавшая находится в сознании под постоянным контролем медиков», — отметили в минздраве.

В настоящее время материалы проверки переданы в СУ СК России по Калининградской области для дальнейшего принятия процессуального решения.