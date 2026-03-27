Жителю Балтийска предъявлено обвинение в покушении на убийство оператора АЗС

Все новости по теме: Криминал
В Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)в отношении 20-летнего жителя Балтийска, напавшего с ножом на сотрудницу автозаправочной станции. Ранее женщина не была знакома с обвиняемым. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 26 марта злоумышленник в помещении АЗС в поселке Мечниково Балтийского городского округа напал с ножом на оператора, нанеся женщине множество ударов в область спины и груди. Пострадавшая смогла вырваться от нападавшего, сообщить по телефону о произошедшем работодателю. В настоящее время 43-летняя женщина находится в больнице, где ей накануне была проведена сложная операция.

Фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, признана потерпевшей и допрошена оператор АЗС. В рамках расследования продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter