Жителю Балтийска предъявлено обвинение в покушении на убийство оператора АЗС

В Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)в отношении 20-летнего жителя Балтийска, напавшего с ножом на сотрудницу автозаправочной станции. Ранее женщина не была знакома с обвиняемым. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 26 марта злоумышленник в помещении АЗС в поселке Мечниково Балтийского городского округа напал с ножом на оператора, нанеся женщине множество ударов в область спины и груди. Пострадавшая смогла вырваться от нападавшего, сообщить по телефону о произошедшем работодателю. В настоящее время 43-летняя женщина находится в больнице, где ей накануне была проведена сложная операция.

Фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, признана потерпевшей и допрошена оператор АЗС. В рамках расследования продолжается выполнение полного комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.