Путин высказался против бессрочного пребывания главы страны у власти

Путин высказался против бессрочного пребывания главы страны у власти
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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России не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. Такое мнение озвучил в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Как уточняет информагентство, один из ветеранов попросил Путина изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Путин в ответ заметил, что возвращаться к такой практике нежелательно. «Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти — ИФ) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — сказал президент.

Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. Инициатива Путина вызвала акции протеста, которые прошли сегодня в Москве.


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