В Кремле предварительно установили дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предварительно запланировано на воскресенье, 12 апреля. Об этом в понедельник, 20 января, пишет РБК со ссылкой на три близких к администрации президента источника.



По информации издания, всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны не менее двух третей заксобраний регионов. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете. В Кремле рассчитывают, что явка будет высокой — выше 50%.

Напомним, 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. Инициатива Путина вызвала акции протеста в Москве.