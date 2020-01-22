В Совфеде одобрили назначение Краснова на пост генпрокурора

На заседании Совета Федерации поддержали назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Об этом сообщает Interfax в среду, 22 января.

На выступлении в Совфеде Краснов рассказал об основных приоритетах в будущей должности. Он считает необходимым ослабить такое явление, как коррупция, создать атмосферу нетерпимости к ней и жесткого реагирования на все ее проявления. Он заявил, что коррупция, «разлагает как деловую среду, так и государство в целом, делает тщетными попытки к его развитию». Краснов пообещал, что Генпрокуратура будет сосредоточена «на отраслях, особо подверженных криминализации», особенно на сфере ЖКХ.

Кроме того, он выступил против слияния СКР с Генпрокуратурой и расширения полномочий надзорного ведомства: по его словам, это нарушит баланс в структуре власти.

Напомним, президент РФ 20 января сообщил, что Юрий Чайка покинет пост генпрокурора в связи с переходом на другую работу. Тогда же он предложил кандидатуру замглавы СК Краснова на эту должность.