Калининградцы требуют открыто обсудить с ними новую систему выборов в горсовет

Калининградцы требуют открыто обсудить с ними новую систему выборов в горсовет
Виталий Невар / Новый Калининград
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На сайте Change.org появилась петиция с требованиям перенести публичные слушания по вопросу изменений в городскую избирательную систему, передает во вторник корреспондент «Нового Калининграда».

Общественные слушания назначены на 27 января 2020 года. По мнению авторов петиции, выбор времени и места проведения слушаний препятствуют широкому обсуждению изменений. «Было принято решение о проведении указанных публичных слушаний в рабочий день 27 января в 10-30 часов в одном из небольших помещений административного здания на пл. Победы, 1(каб. 555). При этом понятно, что продолжительные новогодние праздники/каникулы не способствовали широкому оповещению о существенных изменениях правил важнейших для горожан выборов и публичных слушаниях по этой теме. Кроме того, рабочий день (понедельник) и самое начало рабочего дня вкупе с неприспособленным для этих целей помещением заставляют предполагать намеренные манипуляции нашим конституционным правом, ущемляя его изначально», — говорится в тексте обращения.

Петиция адресована главе горсовета Андрею Кропоткину, главе городского округа Алексею Силанову и губернатору Антону Алиханову. «Просим уважаемых адресатов нашего обращения перенести дату (желательно на выходной день), время и место (малый зал Дома искусств) упомянутых публичных слушаний. Перенос даты на более позднюю позволит также оповестить о предстоящих инициативах наибольшее число жителей, к чему мы также вас призываем», — говорится в документе.

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Предлагаемые изменения в городской Устав предусматривают сокращение числа депутатов горсовета с 28 до 25 и отмену пропорциональной системы избрания депутатов, то есть по партспискам. Всех 25 депутатов предлагается избирать по одномандатным округам. Сейчас половина депутатов в Калининграде избирается по партспискам, а вторая половина по одномандатным округам.

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