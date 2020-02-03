Облдума не раскрыла поименные результаты опроса депутатов за изменение Конституции

Облдума не раскрыла поименные результаты опроса депутатов за изменение Конституции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областная Дума не предоставила по запросу «Нового Калининграда» поименные результаты голосования в рамках опроса депутатов о поддержке поправок в Конституцию. В ответе председателя Облдумы Марины Оргеевой сообщается только, что депутаты, «принявшие участие в опросе, поддержали проект закона Российской Федерации», за исключением одного парламентария. В ответе Оргеевой, не сообщается сколько именно депутатов принимало участие в опросе.

Ранее председатель Облдумы заявила, что региональный парламент не принимал каких-либо постановлений по итогам «изучения мнения депутатов» о поддержке изменений в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.

По словам Оргеевой, процедура, проведенная 21 января 2019 года была не голосованием методом опроса депутатов, проводимым с целью подготовки постановления облдумы о поддержке изменений в Конституцию, а «изучением мнения депутатов» по данному вопросу.

Слова Оргеевой противоречили тексту письма, разосланного депутатам облдумы 21 января, в котором они приглашались организационным отделом Думы срочно явиться в парламент и принять участие в опросе. «Информируем вас о принятии постановления областной Думы методом опроса депутатов о поддержке проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», — говорилось в сообщении.

Поправки в Конституцию для вступления в силу должны быть поддержаны не менее ⅔ парламентов субъектов РФ после того как его примет Госдума и Совет Федерации.

Сейчас поправки готовятся ко второму чтению в Госдуме.
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