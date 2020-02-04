Путин заявил, что предложил изменить Конституцию не для продления своих полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия. Об этом сообщают «Ведомости». Заявление прозвучало на встрече с общественностью в Череповце во вторник, 4 февраля.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. За время работы президентом и председателем правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать. И поэтому я это предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин.

По мнению президента, голосование будет высшей формой демократии.

«Над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. После того, как она была принята, поправки вносились 15 раз. То, что сейчас предложено, ничего здесь нет такого необычного», — отметил Путин.

Президент рассчитывает, что поправки в Конституцию будут рассмотрены за три с половиной месяца.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.