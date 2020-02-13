Путин: день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

Путин: день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград

Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы сделать день голосования за внесения поправок в Конституцию выходным, пишет в четверг, 13 февраля, «Российская газета».

«Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным, — цитирует издание Путина. — И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних».

Путин также отметил, что поправки должны вступить в силу только после всенародного одобрения.

В январе Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter