Путин: день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы сделать день голосования за внесения поправок в Конституцию выходным, пишет в четверг, 13 февраля, «Российская газета».

«Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным, — цитирует издание Путина. — И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних».

Путин также отметил, что поправки должны вступить в силу только после всенародного одобрения.

В январе Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в том числе предложив изменить Конституцию. Через несколько часов стало известно об уходе в отставку Правительства РФ во главе с премьером Дмитрием Медведевым. На должность нового главы кабмина президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.