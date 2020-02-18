Литва вручила России ноту в связи с загрязнением Куршской косы парафином

Литва вручила России ноту в связи с загрязнением Куршской косы парафином
Виталий Невар / Новый Калининград
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Литовские дипломаты в понедельник, 17 февраля, вручили России ноту. Она передана из-за обнаружения на Куршской косе парафина в конце января. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

«Мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов», — отметила вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене.

Кроме того, Москве отдан ответ на ноту, которую направляла Россия по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda. Во второй ноте, по словам вице-министра, был ответ на запрос об Grigeo Klaipeda и остановленном загрязнении Куршского залива.

Вещество, похожее на парафин, заметили в конце января. Экологи заявили, что его могло принести на литовское побережье из России. Литовская дирекция Национального парка Куршской косы собрала около двадцати кубометров этих отходов. На российской стороне также собирали это вещество.


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