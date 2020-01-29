СМИ: на литовскую часть Куршской косы выбросило тонны парафина

СМИ: на литовскую часть Куршской косы выбросило тонны парафина
Виталий Невар / Новый Калининград
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На берег Куршской косы в районы Неринги выбросило тонны вещества, похожего на парафин. За 28 января волонтеры и сотрудники нацпарка собрали около 10 кубометров отходов. Об этом сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Глава дирекции Национального парка Куршской косы Аушра Фесер в интервью агентству назвала загрязнения беспрецедентным. Представитель самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте заявила, что муниципальное учреждение Неринги Paslaugos Neringai собрало около шести кубометров отходов. Работы будут продолжаться. В районе заповедника Нагляй остался участок, где к уборке парафина еще не приступали. «Мы с дирекцией национального парка просим помощи волонтеров», — сказала Вайшвилайте.

Вещество белого цвета, похожее на парафин, было впервые замечено на побережье почти неделю назад, 23 января. «Агентство по охране окружающей среды (АООС) попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России», — заявила агентству BNSпредставитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштапоните.

Специалисты АООС взяли образцы найденного вещества для анализа.

В Калининградской области ранее также неоднократно фиксировались подобные случаи, но в меньших масштабах. Например,это произошло летом 2017 года.

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