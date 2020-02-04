На калининградской части Куршской косы собрали 60 кг парафина

На калининградской части Куршской косы собрали 60 кг парафина
Фото пресс-службы национального парка
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Сотрудники национального парка «Куршская коса» собрали на побережье Балтийского моря около 60 килограммов парафина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе парка.

Акт обследования территории и пробы собранного вещества направлены в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора для проведения экспертизы. Соответствующее обращение также отправлено в адрес Калининградского межрайонного природоохранного прокурора.

Напомним, сначала парафин начали находить на литовской части Куршской косы, в районы Неринги. Затем с этой проблемой столкнулись и на российской стороне. Парафин является неразлагающимся веществом, поэтому загрязняет окружающую среду.


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