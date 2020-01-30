На российской части Куршской косы также стали находить парафин (фото)

На берегу Куршской косы с российской стороны нашли выброшенные морем куски парафина. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе национального парка.
«На участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского обнаружены куски парафина, — говорится в сообщении нацпарка. — Сотрудники национального парка своими силами с использованием квадроцикла убирают вредные отходы и проводят мониторинг дальнейших выбросов».
О факте произошедшего проинформировано региональное управление Росприроднадзора, где «уже принимают соответствующие меры».
Парафин является неразлагающимся веществом, поэтому загрязняет окружающую среду, отметили в нацпарке.
Как сообщалось ранее, на берег Куршской косы в районы Неринги выбросило тонны вещества, похожего на парафин.
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