На российской части Куршской косы также стали находить парафин (фото)

На российской части Куршской косы также стали находить парафин (фото)
Фото национального парка
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На берегу Куршской косы с российской стороны нашли выброшенные морем куски парафина. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе национального парка.

«На участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского обнаружены куски парафина, — говорится в сообщении нацпарка. — Сотрудники национального парка своими силами с использованием квадроцикла убирают вредные отходы и проводят мониторинг дальнейших выбросов».

О факте произошедшего проинформировано региональное управление Росприроднадзора, где «уже принимают соответствующие меры».

Парафин является неразлагающимся веществом, поэтому загрязняет окружающую среду, отметили в нацпарке.

Как сообщалось ранее, на берег Куршской косы в районы Неринги выбросило тонны вещества, похожего на парафин.

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