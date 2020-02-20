Минобороны: Турция поддержала наступление боевиков в Сирии, их сдержала авиация РФ

Турция с помощью артиллерии поддержала наступательную операцию боевиков против сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение российского Минобороны.

«Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в заявлении Минобороны. При ударе турецкой армии по сирийским позициям были ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Сирии.

Чтобы предотвратить дальнейший прорыв боевиков, российские ВКС нанесли по ним удар. В результате были уничтожены танк, несколько БМП и пикапов с крупнокалиберным вооружением.

Россия призывает Турцию прекратить поддержку террористов в Сирии во избежание инцидентов, говорится в сообщении ЦПВС.

Как уточняет «Медуза», после авиаудара российских ВКС Минобороны Турции сообщило о гибели двух и ранении пятерых своих военнослужащих в этом районе. При этом ведомство не уточнило, связана ли их гибель с действиями российских военных.