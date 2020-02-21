МИД России «серьезно озабочен» поддержкой боевиков в Сирии Турцией

МИД России «серьезно озабочен» тем, что вооруженные силы Турции поддерживают боевиков в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечают в дипведомстве, в этом месяце ситуация в зоне деэскалации Идлиб обострилась из-за столкновений сирийских и турецких военных. В частности, 20 февраля при поддержке турецкой армии боевики сумели прорвать оборону сирийской армии, и для недопущения их продвижения вглубь территории САР «по просьбе сирийского командования самолетами ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся террористам», что позволило отбить атаку.

Как заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, поддержка Анкарой боевиков в Сирии «является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы». Кроме того, действия турецких властей рискуют спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта, считает Захарова.