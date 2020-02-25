Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд

Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет РБК со ссылкой на издание «БелТА».

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, что прирост экспорта остальной продукции зафиксировали на отметке 4,3%, однако «этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере».

Министр отметил, что изменение торговых условий произошло с российской стороны, «несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной».

В январе Минск сообщал о готовности вскоре начать закупку нефти в Польше, Прибалтике или на Украине, чтобы не переплачивать за нее российским поставщикам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter