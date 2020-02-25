Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет РБК со ссылкой на издание «БелТА».



Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, что прирост экспорта остальной продукции зафиксировали на отметке 4,3%, однако «этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере».

Министр отметил, что изменение торговых условий произошло с российской стороны, «несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной».

В январе Минск сообщал о готовности вскоре начать закупку нефти в Польше, Прибалтике или на Украине, чтобы не переплачивать за нее российским поставщикам.