Страны ЕС получили право приостановить передвижение по Шенгену из-за коронавируса

Страны ЕС получили право приостановить передвижение по Шенгену из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Страны Европейского союза получили право приостановить свободное передвижение людей по Шенгену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.

Она отметила, что в соответствии с Шенгенским кодексом страны ЕС могут «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса». Представитель ЕК уточнила, что любые подобные действия должны быть основаны на научных оценках и быть скоординированы на уровне ЕС.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения считает, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии. Однако в региональном минздраве ситуацию вокруг коронавируса считают «перегретой», вируса в регионе нет, как и реальной угрозы населению.



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