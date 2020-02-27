Депутаты отказались менять систему выборов в городе. Изменения были выгодны «ЕР»

Депутаты Горсовета решили не вносить в устав города изменения, отменяющие смешанную выборную систему в пользу полностью мажоритарной. Соответствующее решение в четверг, 27 февраля, озвучил глава горсовета Андрей Кропоткин на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике. Члены комиссии единогласно поддержали предложение голосовать за поправки в устав с исключением из их числа тех, которые касались изменения выборной системы.



«Есть предложение эти пункты пока отложить, не принимать их пока. Время у нас есть и оставить пока все как есть», — сказал Кропоткин.

Ранее Кропоткин заявлял, что некие общественные организации инициировали процедуру изменений в устав города в части отмены избрания половины горсовета по партийным спискам (когда голосуют за партии, а не конкретных людей).

Такие изменения были бы выгодны «Единой России», потому что сохранение выборов по партспискам давало возможность широкого представительства системной оппозиции в городском совете. Отмена же партсписков позволяла «Единой России» занять подавляющее большинство мест городском парламенте через проведение своих кандидатов в одномандатных округах.