Обвиняемой в госизмене калининградке продлили срок содержания под стражей

Обвиняемой в государственной измене калининградке Антонине Зиминой продлили срок содержания в СИЗО до 3 мая. Такое постановление по ходатайству следователей ФСБ принял Мосгорсуд, пишет «Российская газета».
«На нее донес друг из ФСБ»: рассказ отца калининградки, обвиненной в госизменеАнтонину Зимину задержали в июне 2018 года. Её мужа Константина Антонца — в июле 2019 года. Супругов обвиняют в госизмене. По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам. Он присутствовал на их свадьбе в 2015 году.
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