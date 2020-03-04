Назван претендент на должность сити-менеджера Советска

Назван претендент на должность сити-менеджера Советска
Денис Туголуков / Новый Калининград
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На должность врио сити-менеджера Советского городского округа претендует первый замглавы администрации Гурьевска Андрей Сергеев. Об этом «Новому Калининграду» сообщил депутат облдумы Евгений Абарюс.

«Он много лет проработал первым заместителем и уже, наверное, настало время стать главой города, взять на себя ответственность. Поэтому, думаю, все естественно. Я с ним не работал, но слышал, что он — человек опытный. Но время покажет, и дела его покажут», — охарактеризовал Сергеева парламентарий.

По словам Абарюса, много чиновников рассматривали вакантное место главы администрации Советска, но изначально ставилась задача найти опытного управленца, который придет и «сразу включится в работу».

Два источника в мэрии Советска и местном Окружном совете депутатов рассказали «Новому Калининграду», что во вторник, 3 марта, Сергеев приезжал в муниципалитет, чтобы познакомиться с заместителями главы администрации. Подтвердил визит Сергеева в Советск и Евгений Абарюс: «Мне не надо было с ним знакомиться — я его знал ранее. Да, мы встречались. Да, мы разговаривали. Да, мы обсуждали, в том числе и взаимодействие с депутатами областной Думы».

Абарюс предполагает, что назначение Сергеева на должность врио сити-менеджера должно состояться «в самое ближайшее время». В пресс-службе регионального правительства не смогли прокомментировать информацию о возможном назначении. 

Конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа должен состояться осенью 2020 года. 

В конце января 2020 года депутаты Окружного совета большинством голосов проголосовали за принятие досрочной отставки главы администрации Советска Николая Воищева. Исполняющим обязанности сити-менеджера пока назначен замглавы администрации Александр Бурых.

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