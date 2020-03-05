Мэрия: заместитель Подольского возглавит администрацию Советска на следующей неделе

Андрей Сергеев намерен приступить к обязанностям врио главы администрации Советска на следующей неделе. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе горадминистрации.



«На следующей неделе Андрей Сергеевич планирует завершить все дела в Гурьевском округе и приступить к исполнению обязанностей главы администрации», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал «Новый Калининград», на должность врио сити-менеджера Советского городского округа претендует первый замглавы администрации Гурьевска Андрей Сергеев. Во вторник, 3 марта, Сергеев приезжал в муниципалитет, чтобы познакомиться с заместителями главы администрации.

В конце января 2020 года депутаты Окружного совета большинством голосов проголосовали за принятие досрочной отставки главы администрации Советска Николая Воищева. Исполняющим обязанности сити-менеджера пока назначен замглавы администрации Александр Бурых.



Конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа должен состояться осенью 2020 года.

