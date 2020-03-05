Корпорация развития объяснила траты на аренду помещений в стадионе

В конце 2019 и начале 2020 года Корпорация развития Калининградской области арендовала офисные помещения в небольшом офисном центре на Острове (на улице Октябрьской, 55А) и в стадионе Калининград. Общая сумма договоров аренды составила 2,4 млн руб. (1,3 млн руб. за аренду помещения в офисном центре и 1,1 млн руб. — за аренду комнат в стадионе). Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.



Корпорация развития Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» прямо не ответила, под кого конкретно арендуются данные помещения, сдает ли она их в субаренду резидентам офшора и если сдает, то в какой мере компенсируются расходы корпорации на аренду.

Тем не менее гендиректор структуры Андрей Толмачев сообщил, что корпорация как администратор офшора должна оказывать услуги его резидентам. Финансовые отношения с резидентами офшора в части субаренды офисов корпорация отказалась раскрывать со ссылкой на конфиденциальный характер информации.

Напомним, что многие резиденты калининградского офшора зарегистрированы на калининградском стадионе. На данный момент в законодательстве не оговариваются требования по физическому присутствию сотрудников компаний офшора в Калининградской области, говорил в декабре губернатор Антон Алиханов.

«Честно скажу, не проверял [где и как располагаются сотрудники компаний, зарегистрированных в калининградском офшоре]. Налоговый сабстенс не прописан в законе. То есть что такое присутствие органов управления, налоговый сабстенс, не прописано в законе. Это будет прописано в законе», — говорил Алиханов.

Также он отмечал, что пока не утвержден размер офшорного сбора, который резиденты должны платить властям.