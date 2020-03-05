Бизнес-омбудсмен приказала проверить сотрудника, сообщившего о спорной выплате ей

Уполномоченный по Калининградской области Светлана Нижегородова издала приказ о проведении служебной проверки главы своего аппарата Алексея Матюшенко, сообщившего в проверяющие органы о предполагаемых нарушениях со стороны Нижегородовой. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, направленном в адрес Матюшенко с требованиями дать объяснения, «при каких обстоятельствах в средствах массовой информации» появились «копии финансовой и кадровой документации аппарата уполномоченного», а также «персональных данных сотрудников аппарата». Письмо есть в распоряжении «Нового Калининграда».



Ранее «Новый Калининград» сообщал о том, что Матюшенко пожаловался в областную Контрольно-счетную палату и службу по противодействию коррупции областного правительства с заявлениями о предполагаемых нарушениях со стороны Нижегородовой.

В частности, по его мнению, Нижегородова необоснованно получила доплату к отпуску 96 тыс. руб. при том, что ранее областной минфин ей отказал в согласовании выделения средств на эту выплату, потому что она уже предусмотрена в бюджете уполномоченного (и ее получил в 2019 году предшественник — Георгий Дыханов), потратила на билеты и гостиницу для командировки в Страсбург 86 тыс. руб., на которую в итоге не поехала, а также взяла на работу бывшую коллегу по Калининградской торгово-промышленной палате, которая не явилась на собеседование, при том что был другой кандидат, который пришел на встречу с комиссией.

На информационный запрос «Нового Калининграда» о предоставлении разъяснений по сути фактов, изложенных Матюшенко, Нижегородова ответила отказом со ссылкой на закон о персональных данных.