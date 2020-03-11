«Выводы очевидны»: депутат Пятикоп насчитал у себя в фейсбуке 7 противников правки Конституции

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп насчитал у себя на странице в Facebook семь противников внесения поправок в Конституцию, в частности — обнуления числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина. Соответствующий пост депутат опубликовал после принятия Госдумой закона о поправках к Конституции в третьем чтении.



«Против поправок выступили, переходя на личности, семеро. <...> Выводы очевидны. Не надо говорить от имени всего народа. В моём округе около четырёхсот тысяч избирателей, за меня проголосовало около восьмидесяти тысяч избирателей. Никогда не позволял себе говорить от имени всего народа. Всегда уважал и уважаю мнение своих избирателей. Прислушиваюсь к конструктивной критике в свой адрес. Работаю активно, честно для решения проблем жителей избирательного округа», — написал Пятикоп.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки к Конституции с учетом обнуления сроков для действующего президента. Пятикоп поддержал поправки в том числе и обнуление сроков для Владимира Путина, ссылаясь в том числе на президента США Франклина Рузвельта. Последний умер на четвертом президентском сроке и был единственным президентом США, проработавшим более 2 президентских сроков. Обнуление президентских сроков дает возможность Путину избираться на 5 и 6-ой президентские сроки и оставаться главой государства до 2036 года.

