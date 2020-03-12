В Госдуме обнаружили депутата, который не самоизолировался после поездки во Францию

В Государственной Думе обнаружили депутата, который не самоизолировался после посещения Франции. В четверг, 12 марта, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск парламентария от ЛДПР Сергея Катасонова на 14 дней. Об этом сообщает ТАСС.



На заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после возвращения из Франции Сергей Катасонов в течение нескольких дней был на рабочем месте и только в четверг коллеги настояли на том, чтобы он уехал домой.

«Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича, — отреагировал Володин. — В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдёт, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин».

Он также предложил изолировать помощников Сергея Катасонова и тех парламентариев, которые с ним контактировали. Владимир Жириновский обвинил депутата своей фракции в несоблюдении положенного карантина по коронавирусу и предложил лишить его депутатских полномочий.

«Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», — заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР утверждает, что поездка Катасонова во Францию была нерабочей, депутат вернулся в Москву и присутствовал на заседаниях Госдумы во вторник, среду и четверг. «Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе, в коридорах, и здесь [в зале пленарных заседаний] сидит. Это недопустимо», — заявил политик.