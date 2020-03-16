Экс-заместитель Подольского официально назначен врио сити-менеджера Советска

Андрей Сергеев официально назначен врио главы администрации Советска. Сообщение об этом появилось в в понедельник, 16 марта, на официальной странице муниципальной администрации в соцсети «ВКонтакте».



«Андрей Сергеевич Сергеев, заместитель главы администрации Советского городского округа по общим вопросам, с сегодняшнего дня назначен временно исполняющим полномочия главы администрации муниципалитета», — говорится в публикации.

Как ранее писал «Новый Калининград», на должность врио сити-менеджера Советского городского округа претендовал первый замглавы администрации Гурьевска Андрей Сергеев. В начале марта он приезжал в муниципалитет, чтобы познакомиться с заместителями главы администрации.



В конце января 2020 года депутаты Окружного совета большинством голосов проголосовали за принятие досрочной отставки главы администрации Советска Николая Воищева. Исполняющим обязанности сити-менеджера пока назначен замглавы администрации Александр Бурых.

Конкурс по выбору главы администрации Советского городского округа должен состояться осенью 2020 года.