Путин подписал указ о голосовании по изменениям в Конституцию 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает во вторник, 17 марта, «Коммерсант» .



На голосование выносится вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?».

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли поправки в Конституцию. Поддержала поправки большинством голосов и Калининградская областная Дума. Три депутата регионального парламента выступили против.



Российские ученые, юристы, писатели и журналисты выступили с открытым письмом против внесения поправок в действующую Конституцию: согласно этим поправкам, в частности, Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента в пятый раз (а теоретически и в шестой). Накануне Конституционный суд признал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию страны законными.

В настоящее время в России предпринимаются меры по нераспространению коронавирусной инфекции, пандемия которой объявлена ВОЗ: перекрыты границы для въезда иностранцев, отменяются или переносятся массовые мероприятия.