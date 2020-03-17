Путин подписал указ о голосовании по изменениям в Конституцию 22 апреля

Путин подписал указ о голосовании по изменениям в Конституцию 22 апреля
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает во вторник, 17 марта, «Коммерсант» .

На голосование выносится вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?».

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли поправки в Конституцию. Поддержала поправки большинством голосов и Калининградская областная Дума. Три депутата регионального парламента выступили против. 

Российские ученые, юристы, писатели и журналисты выступили с открытым письмом против внесения поправок в действующую Конституцию: согласно этим поправкам, в частности, Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента в пятый раз (а теоретически и в шестой). Накануне Конституционный суд признал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию страны законными. 

В настоящее время в России предпринимаются меры по нераспространению коронавирусной инфекции, пандемия которой объявлена ВОЗ: перекрыты границы для въезда иностранцев, отменяются или переносятся массовые мероприятия.


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