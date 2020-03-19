Власти объяснили отмену решения по запрету стройки в Куликово компании во главе с зятем Цуканова

Областное правительство объяснило отмену приказа, который запустил работу по переводу в категорию сельхозземель территории, подконтрольной компании «Верум» (ее возглавляет зять экс-губернатора Николая Цуканова Евгений Луценко) в Куликово, неподалеку от игорной зоны. Позиция изложена в ответе регионального правительства на информационный запрос «Нового Калининграда».



«В Агентство [по градостроению областного правительства] поступает множество обращений граждан по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования „Зеленоградский городской округ“. По результатам анализа поступающих обращений Агентством установлено, что территориальное планирование указанного муниципального образования, утверждённое рассматриваемым генеральным планом, установлено без учёта фактического использования земельных участков, без учёта интересов как самого муниципального образования (генеральным планом не установлена отдельная зона, предусматривающая размещение объектов образования, социальных объектов и спорта), так и граждан (например, из границ населенных пунктов исключены жилые дома и земельные участки под ними с категорией „земли населенных пунктов“, право собственности на которые оформлено до момента утверждения генерального плана», — говорится в ответе регионального правительства.

Поэтому власти решили дополнительно подготовить проект внесения изменений в генплан всего городского округа, сообщается в ответ не информзапрос.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как компания «Верум» стала владельцем 163 га неподалеку от игорной зоны в Куликово, куда она была перенесена из-под Янтарного по инициативе правительства Николая Цуканова.

Слушания по изменениям в генплан администрация Зеленоградского округа переносила трижды.

В настоящее время земля «Верума» попадает в зоны жилого, санаторно-курортного и делового назначения. В обосновании изменений генплана сообщалось, что земля была поставлена на учет с видом разрешенного использования «для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий» и «для сельскохозяйственного производства» и что «изменение функционального зонирования» соответствует законодательству.