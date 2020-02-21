Власти передумали запрещать застройку земли фирмы, возглавляемой зятем Цуканова

Региональные власти отменили запланированные изменения в генплан Зеленоградского городского округа, которые должны были затронуть бизнес-интересы семьи Николая Цуканова. Это следует из постановления за подписью и.о. главы округа Вадима Ростовцева об отмене публичных слушаний по проекту данных изменений, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Как говорится в распоряжении, слушания отменяются на основании приказа регионального агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию от 19 февраля «Об отмене приказа Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 30 июля 2019 года № 253». Последний документ как раз давал старт подготовке проекта изменений в генплан Зеленоградского городского округа.

Согласно этому проекту, земельный массив, подконтрольный фирме «Верум» (ее возглавляет зять экс-губернатора Николая Цуканова Евгений Луценко), должен был стать зоной сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время это зоны жилого, санаторно-курортного и делового назначения. В обосновании изменений генплана сообщалось, что земля была поставлена на учет с видом разрешенного использования «для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий» и «для сельскохозяйственного производства» и что «изменение функционального зонирования» соответствует законодательству.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как компания «Верум» стала владельцем 163 га неподалеку от игорной зоны в Куликово, куда она была перенесена из-под Янтарного по инициативе правительства Николая Цуканова.