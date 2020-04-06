Власти обещают до конца года не отключать россиянам коммунальные услуги за долги

Власти обещают до конца года не отключать россиянам коммунальные услуги за долги
Виталий Невар / Новый Калининград
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На фоне пандемии коронавируса власти РФ до конца года вводят мораторий на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг, которые не будут отключаться. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — заявил глава кабмина на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, премьер сообщил, что подписал постановление, которое меняет правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.

«Мы на полгода до 1 октября 2020 года, соответственно, продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений», — сказал Мишустин.

Напомним, также было принято решение об отмене начисления пени за просрочку коммунальных платежей. Данная мера также будет действовать до конца года.

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