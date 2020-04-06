Власти обещают до конца года не отключать россиянам коммунальные услуги за долги

На фоне пандемии коронавируса власти РФ до конца года вводят мораторий на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг, которые не будут отключаться. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — заявил глава кабмина на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, премьер сообщил, что подписал постановление, которое меняет правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.

«Мы на полгода до 1 октября 2020 года, соответственно, продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений», — сказал Мишустин.

Напомним, также было принято решение об отмене начисления пени за просрочку коммунальных платежей. Данная мера также будет действовать до конца года.