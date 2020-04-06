Очевидцы: блокпосты на въезде в приморские города продолжили работать в понедельник

Очевидцы: блокпосты на въезде в приморские города продолжили работать в понедельник
Виталий Невар / Новый Калининград
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Блокпосты ГИБДД на въезде в приморские города в Калининградской области в понедельник, 6 апреля, продолжили работать. Об этом «Новому Калининграду» сообщили автомобилисты.

Сегодня утром из-за стоп-контроля всех автомобилей на трассе у въезда в Зеленоградск, по словам калининградца, образовалась пробка. Также, как рассказали местные жители, на въезде в Светлогорск сотрудники правоохранительных органов продолжали останавливать все транспортные средства и спрашивать о цели визита в муниципалитет.

Затор возле блокпоста на въезде в Зеленоградск. Фото: очевидец

Помимо этого, многие жители региона отмечают, что из-за блокпостов на въездах в Калининград образовались внушительные автомобильные пробки.

В пресс-службе регионального правительства пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В ведомстве отметили, что подобные ограничения на въезд в города Калининградской области могут устанавливаться по решению муниципальных властей. В пресс-службе ГИБДД также сообщили, что дадут комментарии относительно продолжительности подобных дежурств позже.

Напомним, власти региона ограничили доступ на автомобилях во все приморские муниципалитеты Калининградской области в минувшие выходные. Въезд в муниципалитеты разрешался по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье. Начиная с пятницы на въездах в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск дежурили сотрудники ГИБДД. В пресс-службе УМВД сообщали, что полиция будет дежурить на блокпостах «по понедельник, 6 апреля», но не уточняли, что включительно.

Отметим, что премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов о закрытии административных границ регионов. Он назвал подобные меры «недопустимыми». «Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — подчеркнул глава кабинета министров.

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