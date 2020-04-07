Путин: ситуация с коронавирусом в РФ «непростая, но совершенно не безнадежная»

Путин: ситуация с коронавирусом в РФ «непростая, но совершенно не безнадежная»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в РФ «непростая, но совсем не безнадежная». Об этом он заявил, общаясь с медицинскими экспертами, пишет «Интерфакс».

В ходе совещания на тему коронавируса он поблагодарил вирусологов и медиков за их рекомендации для органов власти, которыми те руководствуются при принятии решений.

«И чтобы мы могли все вместе давать соответствующие рекомендации нашим гражданам в этой непростой, но совершенно не безнадежной ситуации», — сказал он.

Президент выразил убежденность, что страна пройдет этот непростой этап с минимальными потерями, если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно.

По данным на утро 7 апреля, за последние сутки в России зафиксировано еще 1154 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 29 — в Калининградской области. Всего в стране было выявлено 7497 инфицированных, скончались 58 заболевших.


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