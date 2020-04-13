Путин связал с разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах

Путин связал с разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах
Владимир Путин. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Президент: не расслабляйтесь, пик заболеваемости COVID-19 не пройден даже в Москве
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Президент России Владимир Путин объяснил разгильдяйством рост числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах. Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом, пишет ТАСС.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин упомянул негативные факты в некоторых субъектах Федерации, «где если не вспышка, то значительный рост был отмечен». «Я знаю, о чём идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать», — подчеркнул глава государства.

Путин предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом. Он также обратил внимание, что ситуация в большинстве регионов разворачивается с отставанием в три-четыре недели по сравнению с Москвой.

«Это значит, что у них есть ещё запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом, — сказал Путин. — Ещё раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».

По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период распространения инфекции зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек. В Калининградской области выявили 74 случая заболевания. По состоянию на понедельник в регионе 16 человек выздоровели, один — умер.

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