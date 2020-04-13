Путин связал с разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах

Президент России Владимир Путин объяснил разгильдяйством рост числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах. Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом, пишет ТАСС.



На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин упомянул негативные факты в некоторых субъектах Федерации, «где если не вспышка, то значительный рост был отмечен». «Я знаю, о чём идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать», — подчеркнул глава государства.

Путин предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом. Он также обратил внимание, что ситуация в большинстве регионов разворачивается с отставанием в три-четыре недели по сравнению с Москвой.

«Это значит, что у них есть ещё запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом, — сказал Путин. — Ещё раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».