Алиханов отказался от идеи введения доплат к пособию по безработице

Алиханов отказался от идеи введения доплат к пособию по безработице
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Областные власти отказались от идеи введения региональной доплаты к пособию по безработице по аналогии с Москвой и Московской областью. Вместо этого решено выдавать определенным категориям безработных продуктовые карточки, на которые они смогут купить ограниченный круг товаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы обсуждали этот вопрос и были готовы добавлять региональные средства к пособию по безработице. Но всё-таки пришли к выводу, что надо сделать эту помощь ещё более точечной, адресной. К тому же за счет этих денег мы поддержим внутреннее производство», — цитирует губернатора Антона Алиханова пресс-служба правительства.

На данный момент планируется, что порядка 5 тыс. руб. будет зачисляться «на отдельную карту гражданина», и с ее помощью в торговых сетях можно будет приобретать продукты питания местного производства.

Срок выплат пока не уточняется. Он будет зависеть «от экономической ситуации в области».

Согласно сообщению правительства, на получение карточек не смогут рассчитывать те, кто стал безработным после введение в области ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса.

Пока порядок получения продуктовых карточек не определен. Его обещают разработать «в ближайшее время».

По оценкам министерства социальной политики Калининградской области, под угрозой увольнения в ближайшие три месяца могут оказаться более тысячи человек.

Об идее введения доплат к пособию по безработице Алиханов сообщил у себя в «Инстаграме» во вторник, 31 марта.

По состоянию на 1 апреля встать на биржу труда в Калининградской области было невозможно. Сервис удаленной подачи был заявлений был недоступен, а лично заявления в региональном центре занятости не принимали.

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