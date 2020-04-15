Алиханов разрешил некоторым чиновникам составлять протоколы за нарушение эпидрежима

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал сотрудникам некоторых министерств право составлять протоколы о нарушениях по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В том числе статьёй предусмотрено наказание за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. В указе губернатора, опубликованном на портале правовой информации отмечено, что новые полномочия госслужащих действуют до конца 2020 года.



В частности, министерство по культуре и туризму может составлять протоколы за нарушение запрета о проведении массовых мероприятий, а также в отношении кинотеатров, детских центров, ночных клубов, гостиниц на побережье и прочих месте массового отдыха.

Министерство развития инфраструктуры должно следить за перевозчиками. Министерство регионального контроля — за уборкой подъездов и работой коммунальщиков. Минспорта может составлять протоколы за нарушение запрета на проведение спортивных мероприятий.

Министерство экономразвития, промышленности и торговли теперь вправе наблюдать за работой в эпидрежиме заведений общепита, объектов торговли и сферы услуг.

Также указом утверждён перечень сотрудников, имеющих право составлять протоколы.