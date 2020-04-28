Мишустин поручил разработать концепцию снятия ограничений по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой разработать до 29 апреля концепцию снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на кабмин.

«Роспотребнадзору... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок — до 29 апреля 2020 года», — говорится в сообщении правительства о поручениях премьера по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Для борьбы с коронавирусом в России весь апрель был объявлен нерабочим, в регионах действует режим самоизоляции. По сведениям «Коммерсанта», ограничения продлят как минимум до конца майских праздников. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену режима самоизоляции после 12 мая, если россияне будут соблюдать правила.