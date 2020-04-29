Ростуризм предлагает сначала открыть отели с медицинскими лицензиями

Ростуризм хочет в первую очередь открыть гостиницы с медицинской лицензией. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, передаёт «Интерфакс».



По ее словам, Ростуризм договорился с Роспотребнадзором, что составит свой план для восстановления отрасли, поскольку в агентстве чувствуют рынок, знают, что там происходит и ежедневно общаются с рестораторами и отельерами. В подготовке плана Ростуризм учитывает и интересы бизнеса, и безопасность туристов, заверила она.

Конкретные даты будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, отметила Догузова.