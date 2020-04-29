Ростуризм предлагает сначала открыть отели с медицинскими лицензиями

Ростуризм предлагает сначала открыть отели с медицинскими лицензиями
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ростуризм хочет в первую очередь открыть гостиницы с медицинской лицензией. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, передаёт «Интерфакс».

По ее словам, Ростуризм договорился с Роспотребнадзором, что составит свой план для восстановления отрасли, поскольку в агентстве чувствуют рынок, знают, что там происходит и ежедневно общаются с рестораторами и отельерами. В подготовке плана Ростуризм учитывает и интересы бизнеса, и безопасность туристов, заверила она.

Конкретные даты будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, отметила Догузова.

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