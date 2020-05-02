Путин в День Победы обратится к россиянам, стоя у Вечного огня

Путин в День Победы обратится к россиянам, стоя у Вечного огня
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Как отмечает информагентство, президент прервёт дистанционный режим работы, чтобы почтить память павших и поздравить страну с праздником. В эти дни Владимир Путин живёт и работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

Ранее глава государства заявил, что из-за пандемии парад Победы будет перенесён на неопределённый срок. Торжественные мероприятия 9 мая решили отменить как в Москве, так и в регионах. Вместе с тем в Калининграде и ещё пяти городах Западного военного округа 9 мая дадут салют. В областном центре также планируют провести авиапарад

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