Глава Корпорации развития о состоянии Дома Советов: там все не в порядке

Глава Корпорации развития о состоянии Дома Советов: там все не в порядке
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Дом Советов долгое время находился в незаконсервированном состоянии, из-за чего его металлоконструкции проржавели и нуждаются в замене. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда в Калининграде» заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Там все не в порядке. Объект стоит достаточно продолжительное время без условий консервации. С учетом того, что там слишком много металлоконструкций, которые под воздействием внешней среды просто уже проржавели до степени той, которой необходимо уже просто заменить. В этой связи есть технологические решения, которые эти проблемы могут решить. Где-то заменить, где-то сделать таким образом. В любом случае, все решения — через проектные решения и через экономические решения», — сказал Толмачев.

Напомним, в июле 2019 года Корпорация развития области выкупила 85% Дома Советов. В начале марта 2020 года губернатор Антон Алиханов заявил, что самому Дому Советов может потребоваться серьезная реконструкция. Из-за пандемии коронавируса идею отложили на неопределенный срок.

В июле 2020 года у Дома Советов начались археологические раскопки, чтобы передать прилегающий участок инвестору.

В августе, после получения экспертизы состояния здания, Алиханов заявил, что зданию нужен «серьезный демонтаж».

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