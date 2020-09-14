Глава Корпорации развития о состоянии Дома Советов: там все не в порядке

Дом Советов долгое время находился в незаконсервированном состоянии, из-за чего его металлоконструкции проржавели и нуждаются в замене. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда в Калининграде» заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.



«Там все не в порядке. Объект стоит достаточно продолжительное время без условий консервации. С учетом того, что там слишком много металлоконструкций, которые под воздействием внешней среды просто уже проржавели до степени той, которой необходимо уже просто заменить. В этой связи есть технологические решения, которые эти проблемы могут решить. Где-то заменить, где-то сделать таким образом. В любом случае, все решения — через проектные решения и через экономические решения», — сказал Толмачев.

Напомним, в июле 2019 года Корпорация развития области выкупила 85% Дома Советов. В начале марта 2020 года губернатор Антон Алиханов заявил, что самому Дому Советов может потребоваться серьезная реконструкция. Из-за пандемии коронавируса идею отложили на неопределенный срок.

В июле 2020 года у Дома Советов начались археологические раскопки, чтобы передать прилегающий участок инвестору.