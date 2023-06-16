Литва хочет на год запретить транзит товаров двойного назначения

Литва хочет на год запретить транзит товаров двойного назначения
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Литве хотят на один год запретить наземные перевозки товаров двойного назначения через страну и из нее. С такой инициативой выступает Министерство экономики и инноваций Литвы. Подобные меры необходимы для недопущения перевозки некоторых товаров, в основном электроники, в Россию и Белоруссию через другие страны. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщает BNS со ссылкой на главу ведомств Аушрине Армонайте.

«Уже некоторое время мы собираем информацию о транзите через территорию Литвы различных чувствительных товаров, которые производятся за пределами Литвы и следуют через Литву в некоторые отдаленные страны. Эти товары следуют наземными путями через Беларусь и Россию, и мы обеспокоены значительным увеличением потока некоторых чувствительных товаров», — сказала министр.

У литовской стороны есть данные о том, что некоторые из этих чувствительных товаров могут быть использованы российской стороной в конфликте на Украине, подчеркнула она, уточнив, что «часть этих товаров не находятся под санкциями, некоторые — под санкциями. Список обширный, но в основном это электроника».

В частности, в 2022 году по сравнению с 2020 годом экспорт мониторов и проекторов в Киргизию увеличился на 3684%, в Казахстан — на 753%, а экспорт аппаратов автоматической обработки данных в Грузию — на 1882%, сообщила Армонайте, добавив, что в настоящее время предлагается ограничить перевозку 65 товарных кодов, но этот список может измениться.

«Часть товаров двойного и потенциально двойного назначения может быть использована как в бытовой технике, так и в вооружении, и что и показывают данные наших ведомств, эти товары, которые мы уже определили, 65 кодов, используются и на поле боя», — отметила министр, подчеркнув, что одного решения Литвы о прекращении ввоза этих товаров в Россию будет недостаточно — необходимо совместное решение всех приграничных стран — Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии.

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