Роскомнадзор: в районах КТО возможно ограничение работы интернета

Роскомнадзор: в районах КТО возможно ограничение работы интернета
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В районах, где введён режим контртеррористической операции возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом предупредил Роскомнадзор, передаёт РБК.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», — сообщили Роскомнадзоре, отвечая на вопрос РБК о сбоях в Telegram.

Режим КТО на данным момент введён в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

Ранее стало известно о сбоях в работе Telegram в некоторых регионах России.

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