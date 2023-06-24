Роскомнадзор: в районах КТО возможно ограничение работы интернета

В районах, где введён режим контртеррористической операции возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом предупредил Роскомнадзор, передаёт РБК.



«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», — сообщили Роскомнадзоре, отвечая на вопрос РБК о сбоях в Telegram.

Режим КТО на данным момент введён в Москве, Подмосковье и Воронежской области.