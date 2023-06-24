Губернатор Калужской области ограничил движение по дорогам, ведущим в соседние регионы

Губернатор Калужской области принял решение об ограничении движения по дорогам, соединяющим регион с границами Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей. Об этом Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале в субботу, 24 июня, в 15:55.



«Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, — написал Шапша. — Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости».

Напомним, что ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале написал, что по территории его региона передвигается техника ЧВК «Вагнер».