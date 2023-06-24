Пригожин: колонны «Вагнера» разворачиваются и уходят в полевые лагеря

Пригожин: колонны «Вагнера» разворачиваются и уходят в полевые лагеря
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Евгений Пригожин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» останавливает технику, разворачивается и уходит в полевые лагеря. Об этом пишет в субботу, 24 июня, «Коммерсант».

По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» хотели расформировать, поэтому ее техника направилась в сторону Москвы, и им оставалось пройти около 200 км. Понимая, что в результате этих действий может пролиться кровь, он отдал приказ развернуть марш и «вернутся в полевые лагеря согласно плану».

«Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — процитировало издание аудиокоментарий, опубликованный пресс-службой Евгения Пригожина.

Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС, он провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным «в развитие договоренностей с президентом России Владимиром Путиным».

«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией „Вагнер“. Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что «переговоры длились в течение всего дня». «Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — отмечается в сообщении.

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