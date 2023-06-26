В армию, домой или в Белоруссию: Путин обратился к вагнеровцам

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого также обратился к военнослужащим ЧВК «Вагнер», предложив им возможность выбора.

«Благодарю тех солдат и командиров группы „Вагнер“, которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — заявил президент.

«От имени Пригожина»: что известно о ситуации с призывами к мятежу в РФ

