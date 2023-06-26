В армию, домой или в Белоруссию: Путин обратился к вагнеровцам

В армию, домой или в Белоруссию: Путин обратился к вагнеровцам
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мятеж Пригожина

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого также обратился к военнослужащим ЧВК «Вагнер», предложив им возможность выбора.

«Благодарю тех солдат и командиров группы „Вагнер“, которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — заявил президент.

«От имени Пригожина»: что известно о ситуации с призывами к мятежу в РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о призывах к мятежу будет прекращено, он уедет в Белоруссию.

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