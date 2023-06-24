Песков: уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, он уедет в Белоруссию

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсант».



Песков заверил, что власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер». Часть тех, кто отказался участвовать в марше, организованном Евгением Пригожиным, подпишут контракты с Минобороны, отмечает издание.

Кадровые перестановки в министерстве обороны РФ во время переговоров с Евгением Пригожиным не обсуждались, добавил Дмитрий Песков. Он уточнил, что Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с основателем ЧВК более 20 лет.

В пятницу, 23 июня, в отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Подробнее о ситуации с призывами к мятежу в РФ — в материале «Нового Калининграда».